Der Speckgürtel wird fetter, aber die Randgebiete in Brandenburg bluten aus. Immer mehr Kommunen müssen um Geld beim Nothilfe-Fonds des Landes betteln. Was für den absoluten Ausnahmefall gedacht war, entwickelt sich zur Regel. Ein Beispiel: Vierlinden im Oderland. Von Oliver Meurers

Aber sie ist eben, wie mittlerweile so viele kleine Investitionen in Brandenburg, finanziert aus einem Nothilfe-Fond. "Nicht schön", findet das die Ortsvorsteherin, aber "was soll man einfach machen. Die Kommunen haben ja auch kein Geld."

Immer mehr Kommunen sind so arm, dass sie keine Straße und keine Kita aus eigener Kraft sanieren können. Am Tropf des Landes hängen mittlerweile rund 100 märkische Kommunen quasi dauerhaft. So sind seit 2013 insgesamt mehr als 120 Millionen Euro aus Potsdam in hochverschuldete Städte geflossen, aber auch in zahlreiche kleine Gemeinden, so auch in Vierlinden mit dem Ort Alt-Rosenthal im Oderland bei Seelow mit seinen sieben Ortsteilen.

Kämmerin Ute Bürger im Amt Seelow-Land bestätigt die Armut. Alle ihre fünf Gemeinden, gut 60 Kilometer östlich von Berlin, sind notorisch klamm, alle mussten schon Nothilfe in Anspruch nehmen. "Wir haben also auch in Ortschaften keine großen Betriebe, wo wir sagen könnten, hier fließt richtig Gewerbesteuer." Und sie betont, die Nothilfe, die übrigens auch vom Bund bezogen wird, sei kein Geschenk. Die Grundsteuer werde in den Dörfern weiter erhöht, das sei der Preis.

"Also, diese Gemeinde ist ja schon ziemlich gebeutelt und bezahlt sich hier selber diese Gelder, die sie kriegt", so die Kämmerin. Sie fordert mehr reguläre Schlüsselzuweisungen vom Land, bemessen nach Fläche, nicht nach Einwohnerzahl.