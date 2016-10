Der Geheimdienst der DDR spionierte nicht nur die Bürger im eigenen Land aus. Auch in Westdeutschland waren die Agenten der Staatssicherheit unterwegs. Bei den Grünen und der Alternativen Liste (AL) im Westteil Berlins zapften sie bis zu 500 Quellen an.

Das DDR-Ministerium für Staatssicherheit hat auch die westdeutschen Grünen intensiv ausgeforscht. Das haben die Potsdamer Historiker Jens Gieseke und Andrea Bahr in einer von der Partei in Auftrag gegeben Studie ermittelt, wie die "Mitteldeutsche Zeitung" (Mittwoch) berichtet.

Die "Berliner Zeitung" (Mittwoch) greift die Frage auf, inwieweit der Grünen-Ableger in West-Berlin, die "Alternative Liste" (AL), von der Stasi ausgeforscht beziehungsweise unterlaufen wurde. In der AL waren auch frühere DDR-Oppositionelle vertreten. "Fremdgesteuert" durch den Geheimdienst sei die AL nicht gewesen, zitiert die Zeitung die Studie. Es habe dort drei Gruppierungen gegeben: die SED-treue "Mittwochsrunde" um den Informanten Dirk Schneider, die "AG Berlin- und Deutschlandpolitik", die SED-kritisch eingestellt gewesen sei, sowie eine Gruppe um die späteren Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wieland und Renate Künast. Letztere habe die Stasi "Mittelfraktion" genannt. Sie habe den Kontakt zu beiden Seiten gesucht: zur SED wie zu deren Gegnern. So habe sich die AL in West-Berlin auf eine "mittlere Linie" eingependelt.