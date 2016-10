Woidke würdigt Nachbarschaftsvertrag mit Polen - "Wunder der Normalität"

24.10.16 | 12:45 Uhr

In Breslau hat Brandenburgs Ministerpräsident Woidke die Beziehungen zum Nachbarland Polen gewürdigt. Das deutsch-polnische Verhältnis sei "so gut, wie wohl nie zuvor", lobt er am Montag. Mit weiteren Verträgen will Woidke dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit noch enger wird.



Als ein "Wunder der Normalität" hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen gewürdigt. "Das deutsch-polnische Verhältnis ist vertrauensvoll und freundschaftlich und so gut, wie wohl nie zuvor", sagte Woidke, der auch Polen-Koordinator der Bundesregierung ist, am Montag in einer Rede zum 25-jährigen Bestehen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags in Breslau (Wroclaw). "Was vor 25 Jahren bestenfalls als hoffnungsvoller Schimmer am Horizont erschien, ist Realität geworden."

