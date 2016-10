"Was uns überhaupt nicht gefällt, ist, dass die Einzahlungen in den sogenannten Versorgungsfonds ausgesetzt werden sollen", sagte der Präsident des Landesrechnungshofes. Die Pensionen der Beamten müssten dann mit den bestehenden Reserven ausgezahlt werden. Der Finanzminster begründe das Aussetzen damit, dass es durch die niedrigen Zinseinkünfte nicht mehr wirtschaftlich sei, in den Fonds einzuzahlen. Das jedoch, so Weiser, sei erst recht ein Grund, weiter in den Versorgungsfonds einzuzahlen, um die Ansprüche auch künftig befriedigen zu können.

Insgesamt seien die Zinsausgaben für die Landesschulden aktuell sehr niedrig und die Steuereinnahmen sehr hoch, sagte Weiser weiter. "Der Finanzminister hat viel Geld zur Verfügung." Was jedoch nicht gut sei, so der Finanzexperte, "ist, dass er das viele Geld auch wieder vollständig ausgeben will." Damit würden die Ausgaben in die Höhe getrieben.

Im Dezember stellen die Prüfer des Landesrechnungshofes zudem den Jahresbericht zur Steuerverschwendung für 2016 vor. Die zuletzt heftig kritisierten Ausgaben des Landes für dessen Polizeiorchester seien dieses Mal nicht dabei. Zwischen 2010 und 2013 hatte die Regierung dafür 10,3 Millionen Euro ausgegeben – dies sei das teuerste Landespolizeiorchester Deutschlands, lautete damals der Vorwurf.



Dafür jedoch sei das Finanzmanagement des Landes Brandenburg genauer untersucht worden, erklärte Weiser. "Da haben wir festgestellt, dass es bei Finanzderivaten sehr risikoreiche Geschäfte gab", sagte Weiser im rbb. Genaueres dazu würde jedoch erst mit Veröffentlichung des Berichts im Dezember erläutert.

