Zentrale Feierlichkeiten in Dresden - Einheitsfest am Brandenburger Tor rückt Sport in den Fokus

02.10.16 | 10:43 Uhr

Am Sonntag steht der Sport im Mittelpunkt des Einheitsfests am Brandenburger Tor, unter anderem mit einem Auftritt von Alba Berlin. Die zentrale Feier findet derweil in Dresden statt. Doch bei aller Feierlaune zeigt der Jahrestag der Wiedervereinigung auch Ungleichheiten auf, die zwischen Ost und West nach wie vor bestehen.



Am Brandenburger Tor in Berlin geht am Sonntag die dreitägige Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober weiter. Im Mittelpunkt des zweiten Tages steht der Sport. Auf der Bühne treten Gruppen und Vereine auf, darunter die Flying Steps Academy, die Basketballer von Alba Berlin, das Internationale Deutsche Turnfest und der Berliner TSC. Außerdem treten zahlreiche Bands auf. Zu Beginn des Volksfests hatten bereits am Samstag Musik und Tanz im Vordergrund gestanden.

Auch am Montag, dem eigentlichen Einheitsfeiertag, wird am Brandenburger Tor viel Live-Musik geboten, dann von ausschließlich deutschsprachigen Bands. Sie treten auf drei kleineren Bühnen auf, eine große Hauptbühne gibt es nicht, damit das Brandenburger Tor für alle sichtbar bleibe, erklärten die Veranstalter vorab. Auf große Namen bei den Musikern wurde verzichtet. Vielmehr setzen die Veranstalter auf spannende Nachwuchsbands mit großer Vielfalt.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei zentraler Feier in Dresden

Die zentrale Feier findet in diesem Jahr in Dresden statt. Dort hatte der sächsische Ministerpräsident Tillich am Samstag das dreitägige Bürgerfest eröffnet. Die Feierlichkeiten finden unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Moschee und das internationale Kongresszentrum in Dresden hatte die Polizei bereits am Dienstag ihren Sondereinsatz begonnen. Höhepunkt des Programms ist am Montag ein Festakt in der Semperoper, zu dem Tillich als amtierender Bundesratspräsident einlädt. Die Feier wird auf den Theaterplatz vor der Oper übertragen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck haben ihr Kommen zugesagt.

Viele Geschäfte am Sonntag geöfnet

Anlässlich des Feiertages sind am Sonntag in Berlin und Brandenburg viele Geschäfte und Einkaufscenter geöffnet, die meisten von ihnen zwischen 13 und 18 Uhr. In der Hauptstadt laden zum Beispiel die "Mall of Berlin" am Leipziger Platz, das "Eastgate" in Marzahn und die "Gropius-Passagen" in Neukölln zum Einkaufsbummel ein. In Brandenburg haben unter anderem das Potsdamer "Stern-Center" und das "A10-Center" Wildau geöffnet.

