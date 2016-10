Wer zahlt was? Über diese Frage streiten Bund und Länder schon seit Jahren. In der Nacht ist bei einer Sitzung ein Durchbruch gelungen. Offenbar haben sich die Länder mit ihren Forderungen durchgesetzt - der Bund muss mehr Geld beisteuern. Details müssen noch geklärt werden. Was die Einigung für Berlin und Brandenburg bedeutet, ist noch unklar.