Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) steuert auf einen Pfarrermangel zu. Zwischen 2022 und 2032 müssten voraussichtlich rund 440 neue Pfarrer eingestellt werden, um aus Altersgründen frei werdende Stellen zu besetzen, heißt es im Bericht der Kirchenleitung an die Synode, der am Donnerstag Thema der Herbsttagung des Kirchenparlaments in Berlin war. Damit müsste fast die Hälfte der Pfarrstellen neu besetzt werden.

Es werde bereits zunehmend schwierig, freie Pfarrstellen vor allem in ländlichen Regionen neu zu besetzen, heißt es in dem Bericht.

In der Landeskirche arbeiten den Angaben zufolge derzeit 922 ordinierte Theologen im aktiven Dienst, darunter 542 Männer und 380 Frauen. 79 Pfarrer sind für andere Aufgaben beurlaubt, darunter 39 Männer und 40 Frauen.