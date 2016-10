Diese solle speziell auf die Bedürfnisse der Lehrerausbildung ausgerichtet werden und zudem mehr Plätze als die bestehenden Hochschulen haben, sagte Elternratssprecher Wolfgang Seelbach der " Märkischen Allgemeinen " am Dienstag. "Pro Jahr werden 300 Lehrer ausgebildet, es müssten aber 1.000 sein", so Seelbach weiter.

Für 281.000 Brandenburger Schüler startet am Montag das neue Schuljahr, ebenso für 1.400 neue Lehrer. Die meisten von ihnen wurden für die Betreuung der Flüchtlingskinder an Brandenburger Schulen eingestellt - deren Zahl verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr.

Brandenburg hatte zu diesem Schuljahr 1.400 neue Lehrer eingestellt. Sie ersetzen unter anderem hunderte Lehrer ersetzen, die in Altersteilzeit gegangen sind. Von den 1.400 Lehrern sind laut Bildungsministerium etwa 225 Seiteneinsteiger, von denen knapp die Hälfte über einen Hochschulabschluss verfügt und nach einer Prüfung im weiteren Verlauf eine Lehramtsbefähigung erwerben könnte.

In Brandenburg unterrichten im neuen Schuljahr insgesamt 19.300 Lehrer. Es gibt 744 öffentliche und 175 Schulen in freier Trägerschaft. Neun Schulen wurden neu eröffnet, darunter fünf in öffentlicher und vier in freier Trägerschaft.

Im Mai hieß es, bis 2020/2021 müssten rund 1.900 Lehrer ersetzt werden, die in den Ruhestand gehen. Zusätzliche Lehrkräfte müssen zudem wegen der steigenden Zahl der Schüler, darunter viele Flüchtlingskinder, eingestellt werden.