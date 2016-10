Mehr arme Kinder in Berlin, weniger in Brandenburg

Nirgendwo in Deutschland wohnen anteilig gesehen mehr arme Kinder und Jugendliche als in der Hauptstadt. Zwar ging die Armutsquote hier in den vergangenen Jahren leicht von 33,7 auf 32,2 Prozent zurück, wie aus einer im September veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Zugleich nahm aber die Zahl armer Kinder und Jugendlicher zu, weil insgesamt mehr Kinder in der Hauptstadt leben. Fast jeder dritte Unter-18-Jährige lebt mit seiner Familie demnach von Sozialleistungen.

In Brandenburg dagegen ist die Zahl der armen Kinder und Jugendlichen rückläufig. Laut der Studie gab es im vergangenen Jahr rund 62.000 Minderjährige, die mit ihren Familien von Sozialleistungen lebten. Das sind 4.500 weniger als noch im Jahr 2011. Der Anteil sank von 19,3 Prozent auf 17 Prozent. Damit liegt Brandenburg bundesweit im Mittelfeld. Doch auch in Brandenburg gibt es regionale Unterschiede: Besonders viele arme Kinder wurden in Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und im Landkreis Uckermark registriert.