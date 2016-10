Die Initiative "Volksentscheid Fahrrad" protestiert am Montagabend vor dem Roten Rathaus in Berlin gegen die Vergiftung der Luft durch Verkehrsabgase . Anlass sind die zeitgleich stattfindenden Koalitionsverhandlungen zum Thema Gesundheit.

Die Aktivisten beklagen, dass in Berlin immer wieder die Grenzwerte für Feinstaub und andere Schadstoffe überschritten werden. Die neue Koalition habe es in der Hand, die Bewohner zu schützen, etwa mit einem Radverkehrsgesetz Autofahrer aufs Rad zu locken, heißt es im Aufruf der Initiative. Auch Fahrverbote wegen weiterer Grenzwertüberschreitungen seien denkbar. Feinstaub und Stickoxide gehörten weder in die Stadt noch in die Lunge. Nach ihrer Überzeugung gibt es wegen der schlechten Luft immer mehr Asthmatiker in der Stadt - betroffen seien vor allem Kindern.

Um ihre Forderungen zu unterstreichen, sollten alle Demonstranten eine Iso- oder Yoga-Matte und ein weißes Leinentuch mitbringen, heißt es weiter in dem Aufruf. Damit sollen sie sich zu den "ambulanten Patienten" auf den Boden ins "Asthma-Lazarett" legen. Wer einen weißen Kittel hat, könne gern als Ärztin oder Pfleger kommen und sich um die Patienten "kümmern", heißt es weiter. Auch Staub-Sauger seien willkommen, mit denen die Staubbelastung symbolisch reduziert werden könnte.