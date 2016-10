Friedensaktivisten kündigen Demonstration in Berlin an

Friedensaktivisten haben zu einer Demonstration am Samstag (8. Oktober) in Berlin aufgerufen. Der seit Jahren anhaltende Krieg in Syrien und das angespannte Verhältnis zwischen der Nato und Russland sind nach Angaben der Veranstalter die Hauptgründe für den Appell. "Wir rechnen mit 5.000 bis 10.000 Teilnehmern", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Knapp 200 Organisationen aus ganz Deutschland haben laut den Veranstaltern ihre Teilnahme angekündigt.

Die Demonstration soll am Samstagmittag (12 Uhr) mit einer Auftaktkundgebung am Alexanderplatz starten und nach rund drei Stunden am Brandenburger Tor mit weiteren Kundgebungen enden. Organisatoren sind der Bundesausschuss Friedensratschlag, die Kooperation für den Frieden und die Berliner Friedenskoordination.