Die Hamburger Kultursenatorin und frühere Chefin der Berliner Senatskanzlei, Barbara Kisseler, ist tot. Die 67-Jährige starb bereits am Freitag nach schwerer Krankheit, wie Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) am Montag mitteilte.

Die am 8. September 1949 in Asperden in Nordrhein-Westfalen geborene Kisseler war seit 2011 unter Scholz Hamburger Kultursenatorin. Davor war die parteilose Politikerin acht Jahre lang in Berlin tätig - zunächst als Staatssekretärin für Kultur, 2006 stieg sie als erste Frau an die Spitze der Senatskanzlei auf. Seit 2015 war sie zudem Präsidentin des Deutschen Bühnenvereins, auch hier als erste Frau in der mehr als 150 Jahre lange Geschichte des Vereins.



Berlin trauere um eine außergewöhnliche und sympathische Persönlichkeit mit bemerkenswerter Ausstrahlung, erklärte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einer Mitteilung am Montag. "Ihre Arbeit hat großen Anteil daran, Berlin zur europäischen Kulturmetropole zu entwickeln und in der schwierigen Phase der Konsolidierung die Grundlagen für den heutigen Erfolg unserer wachsenden Stadt zu legen", so Müller weiter.