Demo gegen Gentrifizierung und Club-Schließung - "Fuckparade" passiert die Rigaer Straße

15.10.16 | 16:22 Uhr

Gegen Gentrifizierung, die Verdrängung von Clubs und der Subkultur - vor fast 20 Jahren als "Hateparade" ins Leben gerufen, laufen inzwischen Tausende Menschen mit bei der mittlerweile in "Fuckparade" umbenannten Demo in Berlin. Die Strecke führt dabei in diesem Jahr an einem Ort mit Konfliktpotenzial vorbei: an der Rigaer Straße.

"Musik kennt keine Grenzen! Aber wir" – unter diesem Motto ziehen am Samstag mehrere Tausend Menschen durch Berlin, um gegen Gentrifizierung sowie die Verdrängung von Clubs und der Subkultur zu protestieren. Um 15 Uhr an der Proskauer Ecke Rigaer Straße gestartet, ziehen die Demonstranten am Samstag Nachmittag vorbei am Forckenbeckplatz in Richtung Karl-Marx-Allee. Von dort aus soll es über den Stralauer Platz zur Lichtenberger Straße und schließlich über die Holzmarktstraße, Stralauer Platz und Mühlenstraße bis zum Matrix Club an der Warschauer Straße gehen.

Ach ja, morgen halte ich wieder eine Rede auf der #Fuckparade. Die 20. Demo gegen Gentrifizierung und Verdrängung von Clubs und Subkultur. — Martin Kliehm (@kliehm) 14. Oktober 2016

1605 vor der #rigaer 85 werden Leute von den Bullen an der Hauswand festgehalten. Cops versperren die Rigaer mit Polizeikette. #fuckparade — GoaGoaZwerg (@GoaGoaZwerg) 15. Oktober 2016

Aus "Hate" wird "Fuck"