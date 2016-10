1.900 neue Lehrer hat Berlin in diesem Jahr neu eingestellt - rund 35 Prozent davon haben nicht das reguläre Lehrerstudium absolviert. Die Quereinsteiger werden vor dem Start kurz geschult. Das sorgt für Probleme, vor allem an Brennpunktschulen. Von Kirsten Buchmann

Robert Giese ist der Leiter der Fritz-Karsen-Schule in Neukölln und Sprecher des Netzwerks Gemeinschaftsschule. An seiner Schule unterrichten drei Quereinsteiger. Er lobt ihre Arbeit: "Natürlich merkt man an manchen Stellen, dass sie keine originäre pädagogische Ausbildung haben, aber sie finden sich rein."

Zugleich stehen die Quereinsteiger unter dem Druck, in den Klassen zu unterrichten und parallel ihr Referendariat zu durchlaufen: "Ich habe mich neulich mit einer Kollegin unterhalten, die jetzt gerade als Quereinsteigerin ihr Referendariat macht. Sie sagt, dass die Unterrichtsverpflichtung von 13 Stunden pro Woche, die sie haben, einfach zu hoch ist, um parallel wirklich die pädagogische Ausbildung zu machen."