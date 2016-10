Wird bei einer Demo eine Flasche auf einen Polizisten geworfen, dann gilt das als Ordnungswidrigkeit. Die Gewerkschaft der Polizei registriert eine zunehmende Respektlosigkeit und will härtere Gesetze, denn die Gewalt gegen Polizisten steigt.

Polizisten in Berlin werden zunehmend Opfer von Beleidigung und Gewalt. Im vergangenen Jahr registrierten die Behörden 4.670 sogenannter Widerstandshandlungen, schreibt die "B.Z." in ihrer Onlineausgabe. Die Zeitung beruft sich auf eine Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Berliner CDU.

Dem Bericht zufolge gab es im vergangenen Jahr 293 Fälle, bei denen Polizisten bedroht worden sein sollen. Außerdem werden in der Antwort weitere 96 Fälle von Nötigungen von Polizisten aufgeführt. Laut "B.Z." listet die Innenverwaltung weiter 1.917 Körperverletzungen gegen Polizeibeamte auf. Bei ähnlichen Statistiken in der Vergangenheit habe sich dem Zeitungsbericht zufolge gezeigt, dass die meisten Übergriffe in Mitte registriert werden, gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf.