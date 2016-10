Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist mittlerweile mehr als Drogenumschlagplatz denn als Grünanlage bekannt. Die Polizei hat ihre Präsenz dort zurückgefahren. Jetzt will der grün regierte Bezirk den Görli mit einem neuen Konzept retten - es setzt auf Parkläufer und Sozialarbeiter.

Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg stellt am Mittwoch ein neues Konzept zur Verbesserung der Situation im Görlitzer Park vor. Bau- und Umweltstadtrat Hans Panhoff (Grüne) will die Strategie auf einem Rundgang durch den Park erläutern. Mit Parkwächtern, Sozialarbeitern und einem Parkmanager will der Bezirk den Drogenhandel eindämmen, die Sicherheit im Park deutlich erhöhen und gegen Vermüllung, Vandalismus und zu viel Party-Tourismus vorgehen.



Besonders für Familien und Frauen soll der Görlitzer Park wieder sicherer und attraktiver werden. Dabei will man auch auf die Präsenz der Polizei nicht verzichten. Dass der Kampf gegen den Drogenhandel nicht zu gewinnen sei, hat der Bezirk bereits eingeräumt. "Wir werden uns auf die Weiterexistenz des Handels einstellen müssen."