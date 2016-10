Mehr als 10.000 Menschen haben das Einheitsfest am Brandenburger Tor bereits besucht - am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, gibt es dazu eine letzte Chance. Dann steht an den Bühnen auf dem 17. Juni vor allem Musik made in Germany auf dem Programm. Die zentrale Feier findet derweil in Dresden statt - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.