Henkel entschuldigt sich nach Sexismus-Debatte - "Es war nett gemeint"

20.10.16 | 20:07 Uhr

Mit den Worten "große süße Maus" hatte Innensenator Frank Henkel die junge CDU-Bezirkspolitikerin Jenna Behrends bei einer Veranstaltung begrüßt. Sexismus und Verleumdung hatte die 26-Jährige ihrer Partei vorgeworfen. Jetzt - kurz vor seiner Ablösung als CDU-Landeschef - entschuldigte sich Henkel laut einem Zeitungsbericht.



Nach den Sexismus-Vorwürfen der CDU-Bezirkspolitikerin Jenna Behrends hat sich Innensenator Frank Henkel (CDU) offenbar für seine umstrittenen Äußerungen entschuldigt. Wie der Tagesspiegel am Donnerstagabend berichtet, wollte Henkel damit bei einem Treffen mit Parteifreunden einen persönlichen Schlussstrich unter die Sexismus-Debatte in der Berliner CDU ziehen.



Behrends hatte ihrer Partei vor rund einem Monat in einem offenen Brief Sexismus, Gerüchte und Verleumdungen gegen Frauen vorgeworfen. Konkret hatte sie Innensenator Frank Henkel beschuldigt, sexistische Äußerungen gemacht zu haben. So habe er sie bei einer Veranstaltung mit "große süße Maus" angeredet. Einen Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus soll Henkel vor ihrer Nominierung zudem gefragt haben: "Fickst du die?"



Hintergrund Sexismus-Debatte in der CDU - Eine Partei im Seifenopern-Modus In der Berliner CDU tobt eine Schlammschlacht, ausgelöst durch den offenen Brief der 26-jährigen Unionspolitikerin Jenna Behrends. Es geht um den Umgang mit Frauen in der Hauptstadt-CDU. Noch-Parteichef Frank Henkel, der dabei besonders in der Kritik steht, macht sich auffällig rar – und gibt Parteifreunden Rätsel auf. Von Thorsten Gabriel

"Nicht mein Sprachgebrauch"

Dem Bericht zufolge hat Henkel sich nun am vergangenen Montag, als sich die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte konstituierte, nach übereinstimmenden Aussagen von Teilnehmern geäußert. Demnach soll er gesagt haben, dass er die Anrede "große süße Maus" nicht belästigend, sondern nett gemeint habe. Da dies anders verstanden worden sei, wolle er sich dafür entschuldigen, schreibt das Blatt weiter. Ob sich Henkel auch persönlich bei Behrends entschuldigte, blieb offen.



Zu den Äußerungen gegenüber dem Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus habe Henkel vor den CDU-Bezirksverordneten gesagt, dass dies nicht zu seinem Sprachgebrauch gehöre. Ähnlich habe er sich auch im Vorstand des CDU-Kreisverbandes Mitte geäußert, heißt es weiter.



Laut Teilnehmern, so der Tagesspiegel weiter, habe es nach der kurzen Ansprache Henkels in der Fraktion eine "sachliche und konstruktive Diskussion" gegeben, heißt es weiter.



Amtswechsel schneller als zunächst geplant