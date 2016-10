Interview | Ifo-Institut bewertet Kreisgebietsreform - "Die Wahlbeteiligung geht zurück"

17.10.16 | 14:38 Uhr

Die von der Landesregierung geplante Kreisgebietsreform in Brandenburg soll die Kosten einer älter werdenden Gesellschaft im Lot halten. Dieses Ergebnis sei aber keinesfalls sicher, sagt Felix Rösel vom Ifo-Institut. Und die Reform spielt möglicherweise der AfD in die Hände.

Herr Rösel, Sie haben für das ifo-Institut in Dresden eine Studie zu Gebietsreformen verfasst. Wurde dort etwas gespart?

Wir wissen zwischen aus anderen Ländern, aber auch aus deutschen Bundesländern, dass die Effekte sehr gering sind. Wenn es überhaupt welche gibt. An dieser Stelle kann man sehr skeptisch sein, ob damit überhaupt Einsparungen möglich sind.

Sie haben sich unter anderem mit den Gebietsreformen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern befasst, was kam heraus?

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Reform erst ein paar Jahre her, dazu kann man noch nicht so viel sagen. Die Verantwortlichen sind aber auch skeptisch, was Einsparungen angeht. Für Sachsen haben wir jetzt eine Studie vorgelegt, wo zumindest in den ersten fünf Jahren keinerlei Einsparungen zu sehen sind.

Wie kann das sein? Wenn man weniger Kreise hat, hat man doch auch weniger Kreisverwaltungen.

Die Landkreise in Brandenburg geben nur wenige Anteile ihres Budgets für Personal aus. Das meiste sind Ausgaben für Soziales, für Straßenbau, für Wirtschaftsförderung und Ähnliches. Das heißt, es gibt überhaupt gar nicht so viele Möglichkeiten zu sparen, wie sich manche Politiker das erhoffen.

Was die Kosten in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern angeht, so kann es doch auch sein, dass die Kosten ohne die Gebietsreformen noch viel stärker gestiegen wären, zum Beispiel wegen der älter werdenden Bevölkerung.

Das wäre durchaus denkbar, aber wir haben die Zahlen verglichen. Wir haben geschaut: Was haben die kleinen Kreise in Brandenburg pro Kopf der Einwohner und Thüringen ausgegeben? Was haben die sehr, sehr großen Kreise in Sachsen ausgegeben? Und da sieht man bei den Pro-Kopf-Ausgaben keine systematischen Unterschiede, obwohl die sächsischen Kreise viel, viel größer sind.

In Ihrer Untersuchung zitieren Sie auch Studien, denen zufolge die Gebietsreformen in Israel und Dänemark wirklich etwas gespart haben. Warum hat es dort funktioniert?

Das sind sehr zentral organisierte Länder. Die Effekte, die in diesen Studien dargestellt werden, sind ganz kurz nach der Reform gemessen. Man kann durchaus Zweifel haben, ob sich diese Effekte in der Zukunft noch so finden lassen. Natürlich gibt es immer Beispiele dafür. Der überwiegende Teil der Studien findet aber keine Spareffekte oder sogar, wie in Baden-Württemberg, steigende Ausgaben.

Auf den Punkt gebracht: Würden Sie Brandenburg die Kreisgebietsreform empfehlen oder nicht?

Mit Gebietsreformen gehen auch immer andere Dinge einher, die in der Politik meist bisher weniger belichtet wurden. Zum Beispiel geht die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen zurück, weil die Leute sich einfach entfremdet fühlen von dem Gebilde, in dem sie jetzt leben. Diese Kosten sind bisher nicht so richtig bedacht worden. Wenn man die noch mit einbezieht, sind eigentlich solche Reformen eher negativ zu beurteilen. In der Steiermark haben wir zudem festgestellt, dass die Anteile populistischer Parteien zugenommen haben.

Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern im März war die Wahlbeteiligung sogar gestiegen, und zwar um zehn Prozentpunkte. Bei den Kommunal- und Kreistagswahlen war das also nicht der Fall?

Ja. Und für Mecklenburg-Vorpommern haben wir eine aktuelle Untersuchung gemacht, in der wir uns den Wahlanteil der AfD anschauen und finden, dass es auch sehr mit der Größe zu tun hat: Je größer die Einheiten geworden sind, desto höher der Anteil der AfD. In anderen Untersuchungen haben wir uns die Wahlbeteiligungen angeschaut und gesehen, dass zum Beispiel im österreichischen Bundesland Steiermark die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist.

Eine Korrelation ist aber nicht zwingend auch eine Kausalität. Es kann doch auch sein, dass aus anderen Gründen die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und die FPÖ in der Steiermark zugelegt haben, und dass Wahlbeteiligungen gesunken sind.

Für die Steiermark-Studie kann man das genau sagen: Die Wahlbeteiligung war vor der Reform in fusionierten und nicht fusionierten Gemeinden gleich. Aber nach der Reform driftete es auseinander.

Wenn aber die Brandenburger Landesregierung an dem Plan festhält, was ja zu erwarten ist: Worauf muss sie dann besonders achten?

Wichtig ist, die Leute vor Ort mitzunehmen, was immer sehr, sehr schwierig ist. Denn der Einfluss der einzelnen Wahlstimme zum Beispiel auf den Ausgang der Kreistagswahlen geht zurück. Und der Einzelne hat das Gefühl, jetzt bestimmen andere über meinen Ort. Und da ist wichtig, die Gemeindeebene zu stärken und den Landkreiszuschnitt so zu wählen, dass da Gebilde entstehen von Leuten, die sich in einem gemeinsamen Raum heimisch fühlen. Und nicht über die Köpfe in hinweg Kreisgrenzen festzulegen, die eigentlich mit den Lebensrealitäten der Menschen nichts zu tun haben.