Genau das ist auch der Grund, weshalb Irmela Mensah-Schramm am Mittwoch vor einem Richter des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten sitzt. Der Vorwurf: Sachbeschädigung. Im Mai hatte die 70-Jährige in Zehlendorf aus einem "Merkel muß weg"-Schriftzug die Aufforderung "Merke! Hass weg!" gemacht. Einen Anwalt hat sich Mensah-Schramm nicht genommen, sie verteidigt sich selbst. Den Richter fragt sie, weshalb sie für etwas angeklagt sei, für das sie normalerweise – sogar staatlich – ausgezeichnet werde. Eine Liste dieser Auszeichnungen legt sie ihm vor – angefangen von der Bundesverdienstmedaille 1994 bis zum Göttinger Friedenspreis 2015.

Irmela Mensah-Schramm ist auch bekannt unter dem Namen "Polit-Putze". In den vergangenen 30 Jahren Aktivismus ist der Name irgendwie hängegeblieben. Etwa drei Mal in der Woche geht sie auf Tour, ausgestattet mit ihrem selbstbemalten Jutebeutel auf dem "Gegen Nazis" steht. Immer dabei: Nagellackentferner, Ceranschaber, Lappen und eben Spraydosen. In einen A4-Block klebt sie ihre "Fundstücke" ein, die sie – wieder zu Hause angekommen – in Aktenordner sortiert. Auf diese Weise hat sie bisher 83 solche Ordner mit fast 75.000 Aufklebern gefüllt. Dazu kommen Fotos, die sie von den Graffiti macht, die sie findet.

Die Absender der Propaganda, die Mensah-Schramm wegputzt, sind unterschiedlich, aber immer rechts: NPD-Anhänger und sonstige Revisionisten, Identitäre, Flüchtlingshasser. Geklebt und gesprüht wird überall in Deutschland, weswegen Mensah-Schramm auch im ganzen Land auf Tour geht. Im Sommer holt sie sich manchmal Rundreise – Tickets und ist dann einen ganzen Monat unterwegs. In den vergangenen zwei Jahren ist sie besonders häufig in Sachsen aktiv – in Dresden, Bautzen oder Freital. Mit Pegida, sagt sie, habe sich die Stimmung verändert, sei noch aggressiver geworden. "'Merkel muss weg' ist eine Pegida-Hass-Parole", dafür tritt Mensah-Schramm auch vor Gericht ein. Für sie ist klar: Hassbotschaften führen zu Hasstaten.