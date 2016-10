Noch eine NSU-Spur führt nach Berlin: Nachdem bekannt wurde, dass das Terrortrio offenbar die Synagoge in der Rykestraße ausgespäht hat, berichtet jetzt eine Zeitung, dass auch der jüdische Friedhof an der Heerstraße auf der NSU-Liste stand.

Das NSU-Terrortrio hat womöglich nicht nur auf die Synagoge in der Berlin-Prenzlauer Berg einen Anschlag verüben wollen, sondern auch auf den jüdischen Friedhof in Charlottenburg. Nach Informationen des "Tagesspiegel" vom Samstag wird der Verdacht durch ein Indiz gestützt. Wie das Blatt berichtet, hat die Polizei im Brandschutt der von Beate Zschäpe im November 2011 angezündeten Wohnung in Zwickau eine Adressliste gefunden, auf der die Anschrift des jüdischen Friedhofs in Charlottenburg verzeichnet ist.