Zum 25-jährigen Bestehen des Brandenburger Jugendfeuerwehrverbandes hat Innenstaatssekretärin Katrin Lange die Bedeutung der Nachwuchsarbeit für den Brandschutz gewürdigt. Dieses Ehrenamt sei das Rückgrat für einen flächendeckenden Brand- und Katastrophenschutz, sagte Lange am Samstag bei der Jubiläumsfeier in Bad Wilsnack (Prignitz). "Engagierte Jugendfeuerwehren sind Voraussetzung für einen leistungsfähigen Brandschutz in der Zukunft."



Seit Jahren gibt es immer weniger Aktive bei den Freiwilligen Feuerwehren im Land. Deren Zahl sank seit 2002 von gut 50.000 Ehrenamtlichen auf 39.300 im vergangenen Jahr. Bei der Jugendfeuerwehr gingen die Mitgliederzahlen zwischen 2002 und 2008 deutlich zurück. Danach wuchs die Zahl der jungen Brandbekämpfer bis Ende 2015 aber wieder auf 12.800, darunter knapp 4.000 Mädchen. Sie sind in 1.000 Feuerwehren und 250 Kinderfeuerwehren organisiert.