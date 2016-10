Berlin fehlt es an Gefängnispersonal - Nachwuchssorgen hinter Gittern

12.10.16

Strafe, Läuterung und die Vorbereitung auf ein Leben nach der Haft sind die Ansprüche an den modernen Strafvollzug. Umsetzen sollen das die Justizvollzugsbeamten, aber die werden in Berlin bald knapp. Der Justizsenator will gegensteuern.

Der Justizvollzug in Berlin hat ein Nachwuchsproblem: Etwa ein Viertel der Berliner Beamten und Angestellten geht bis 2020 in den Ruhestand. In der Folge braucht das Land hunderte neue Justizbeamte in den kommenden Jahren. Doch bislang herrscht wenig Interesse am Job im Gefängnis. Mit einer gezielten Werbekampagne will Justizsenator Thomas Heilmann dies ändern. Im Zentrum dieser am Mittwoch gestarteten Aktion stehen provokante Sprüche wie "Würden Sie einem Mörder 'Guten Morgen!' sagen?" oder "Würden Sie einen Brandstifter in der Holzwerkstatt einsetzen?“. Und etwas kleiner gedruckt geben die Plakate auch die Antwort: "Hart aber fair – Justizvollzugsbeamter werden."

Thomas Heilmann

Kein freier Markt für Justizmitarbeiter

Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienstes gibt es nicht auf dem freien Markt, und darum müssten die Gefängnisse ihren Nachwuchs selbst ausbilden, heißt es zur Begründung vom Senat für dieses nun intensive Anwerben von Nachwuchs. Rund 4.000 Häftlinge hat Berlin derzeit, betreut von etwa 1.600 Justizmitarbeitern im Vollzug - zu wenig. Rund 100 Stellen im Jusitzvollzug sind bereits unbesetzt. Die Kampagne nun soll helfen, Menschen für den Vollzug zu gewinnen.



Die gerade frisch ausgebildete Berliner Justizmitarbeiterin Sarah Kaiser, tätig im Männervollzug in der JVA Heidering, sieht in den provokanten Fragen den richtigen Ansatz, für den Dienst zu werben: "Wenn Gefängnisinsassen rauskommen und sagen: 'Hey, ich kann jetzt mein Leben wieder richtig führen und ich brauch jetzt keine Drogengeschäfte mehr machen, um mein Leben zu finanzieren.' dann ist es gelungen." Mit ihrer aktuellen Werbung will der Senat vor allem Menschen ansprechen, die bereits eine Ausbildung hinter sich haben oder in einem Beruf gearbeitet haben: Sie sollen 21 bis 45 Jahre alt sein und müssen eine Eignungsprüfung durchlaufen.



"Man muss jetzt keinen speziellen Psychotest machen, aber man muss eine gewisse Konsequenz an den Tag legen, die in der Schule der Lehrer braucht, die also auch bei der Kindererziehung nötig ist", sagte Heilmann bei der Vorstellung der aktuellen Plakatwerbung. Vor allem aber bräuchten künftige Justizmitarbeiter "eine gewisse Robustheit" im Umgang mit Konflikten.