Mehrere Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel sollen Schwarzhandel betrieben haben. Das wirft ihnen die Gefangenengewerkschaft vor. Demnach sollen bis zu 30 JVA-Mitarbeiter Produkte herausgeschmuggelt und verkauft haben, die von Gefangenen in den Produktionsstätten selbst hergestellt worden sind, erklärte ein Sprecher der Gewerkschaft am Donnerstag in Berlin.

Die JVA Tegel hat in den vergangenen Jahren keinerlei Fälle zu eingeschleusten Gegenständen oder Substanzen offiziell erfasst, wie in einer im Juli veröffentlichten Antwort der Justizverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage [PDF] hervorgegangen war.

In Berliner Haftanstalten werden allerdings regelmäßig verbotene Gegenstände geschmuggelt, etwa Drogen oder Handys. So gab es im vergangenen Jahr 60 Strafanzeigen wegen eingeschleuster Betäubungsmittel - mehr als die Hälfte in der JVA Moabit. "Trotz aller Gegenmaßnahmen lässt es sich nicht gänzlich verhindern, dass verbotene Gegenstände und Substanzen in die Justizvollzugsanstalten gelangen", hieß es im Juli.

Die JVA Heidering mit 17 Fällen war die einzige, die Funde genauer benennen konnte: Sieben Mal versuchten es Schmuggler per Post, Drogen wie Kokain und Haschisch sowie Drogenersatz einzuschleusen. Zehnmal wurden Besucher beim Versuch erwischt, Verbotenes einzuschleusen.