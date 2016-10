Sechsstellige Übergangsgelder, zu Unrecht bezogen, haben den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung vor Jahren Jahren in die Kritik gebracht. Trotzdem hielten sich dessen Mitglieder bisher an der Spitze der Berliner Ständevertretung. Wohl nicht mehr lange.

Nach der Wahl wird die Liste der früher in der VV dominierenden Facharztvereinigung, die den Vorstand zuletzt unterstützt hatte, in der kommenden Versammlung zwar mit 12 Sitzen (1.217 Stimmen) die stärkste Fraktion stellen. Allerdings fehlen ihr die Verbündeten.

Der umstrittene Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin mit der Vorsitzenden Angelika Prehn, Vize Uwe Kraffel und Beisitzer Burkhard Bratzke ist faktisch abgewählt: Nach den Wahlen zur 40-köpfigen Vertreterversammlung (VV) kann die bisherige Opposition in der KV-Zentrale an der Masurenallee das Ruder übernehmen, wie rbb|24 erfuhr. Die Kassenärztliche Vereinigung selbst hat das Ergebnis der Wahl bisher nicht veröffentlicht.

Der amtierende Beisitzer Burkhard Bratzke und der frühere Vorsitzende der Vertreterversammlung Jochen Streich schafften den Sprung in die neue VV. Die beiden müssen sich demnächst wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen Untreue in einem besonders schweren Fall vor der Strafkammer des Landgerichts Berlin verantworten – gemeinsam mit KV-Chefin Prehn und ihrem Vize Kraffel. Die beiden waren nicht zur VV-Wahl angetreten.

Die Affäre um die Übergangsgelder überschattete die gesamte Amtsperiode seit 2011. Dass sich der Vorstand so lange im Amt halten konnte, lag auch an Mario Czaja. Der für die Aufsicht zuständige CDU-Gesundheitssenator weigerte sich, den Vorstand aus dem Amt zu entbinden, was nach dem Sozialgesetzbuch bei "groben Verstößen gegen die Amtspflichten" möglich ist. Dies setze immer "Vorsatz" voraus, meinte Czaja, was aber erst im Strafprozess geklärt werden könne.