Die Wahl in Guben hatte es in sich: Der vorbestrafte Ex-Bürgermeister Klaus-Dieter Hübner trat an - und gewann. Doch sein Amt kann er seitdem nicht ausüben. Einer Suspendierung folgte ein Disziplinarverfahren. Und bald müssen die Stadtverordneten entscheiden, ob die Wahl überhaupt gültig war. Denn inzwischen liegen drei Einsprüche vor.