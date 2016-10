Geplante Kreisgebietsreform - Amt Beetzsee nimmt Verhavelländisierung gelassen

06.10.16 | 17:52 Uhr

Der Plan der brandenburgischen Landesregierung für die Kreisgebietsreform sieht vor allem die Zusammenlegung von Kreisen vor. Nur an einer Stelle soll einem Landkreis ein Stück weggeschnitten werden. Von Dominik Lenz

Brandenburgs Landesregierung hat erstmals ihre konkreten Pläne für die neuen Kreiszuschnitte präsentiert – und in den Gemeinden des Amtes Beetzsee herrscht ein wenig Verwirrung. "Wohin wir gehören sollen … So richtig weiß ich das auch nicht", sagt eine Frau, die mit ihrem Hund direkt an der Kreisgrenze steht: Links liegt Brandenburg an der Havel, rechts beginnt der Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Am Beetzsee bleibt man entspannt

Die Sache ist die: Die noch kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel soll dem Havelland zugesprochen werden. Das ist sinnvoll, denn der andere Kreis, der in Frage käme, nämlich Potsdam-Mittelmark, hat schon genügend Einwohner. Dann allerdings läge das Amt Beetzsee - noch Potsdam-Mittelmark - im Weg, darum soll es ebenfalls dem Havelland zugesprochen werden. Für Amtsleiter Guido Müller war diese Ankündigung aus dem Innenministerium keine Überraschung. Die Anzeichen hätten sich verdichtet, dass die Stadt Brandenburg dem Havelland zugesprochen würde, so Müller. "Wir liegen halt dazwischen, insofern war diese Variante nicht überraschend."

Das Gebiet des Amtes Beetzsee

Eine Umgemeindung - für die politischen Gegner der Kreisreform sind solche Szenarien mit nicht weniger als dem Verlust der Heimat verbunden. Im Amt Beetzsee sieht man das etwas entspannter. Er sehe keinen großen Aufwand, meint Müller. Alles irgendwie kein Drama, finden auch die wenigen Menschen, die am Donnerstag auf der Straße unterwegs sind. Wer nicht viel mit der Verwaltung zu tun habe, werde das kaum zu spüren bekommen, sagt ein Mann. Es werde aus einer Mücke schon wieder ein Elefant gemacht, meint ein anderer.

Die Stadt Brandenburg wollen sie auch nicht haben

Selbst die wirklich wichtige Frage "Was wird aus dem Nummernschild?" mag nicht erschrecken. Das spiele vielleicht beim neuen Auto eine Rolle, "aber beim alten bleibt es bestimmt dran", zeigt sich ein Anwohner optimistisch. Den Untergang von Brandenburg sieht man im Amt Beetzsee bei aller Skepsis gegen die Kreisreform nicht. In einem allerdings sind sich die Befragten einig: Das hoch verschuldete Brandenburg an der Havel, das derzeit heftig gegen die Einkreisung kämpft, will hier eigentlich niemand haben.

Die geplante Aufteilung der Landkreise