Im Görlitzer Park - einem Schwerpunkt der Drogenszene - wurden 320 Delikte gezählt. Meist ging es um Körperverletzung, Raubüberfälle und Bedrohungen. Die Zahl der Diebstähle liegt noch deutlich höher. Insgesamt 1.132 Diebstähle wurden am Kottbusser Tor angezeigt. Am RAW-Gelände waren es in den neun Monaten 975 Diebstähle und im Görlitzer Park 720. Der größte Anteil der Taten waren meist Taschendiebstähle.

Drogenhandel und Drogenbesitz wurden von der Polizei am häufigsten im Görlitzer Park festgestellt. Dort gab es 826 Fälle, am RAW-Gelände 558 Fälle und am Kottbusser Tor 555 Fälle. Bei etwa zwei Drittel der Fälle ging es jeweils um Cannabis, den Rest machten Amphetamine sowie Kokain und Heroin aus.

Die meisten Taten wurden an allen drei Orten an den Abenden und in den Nächten an Wochenenden verübt. Die Polizei war nach eigenen Angaben an allen drei Orten insgesamt mehr als 800 Mal im Einsatz.