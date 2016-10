Sicherheitsmaßnahmen auch in Berlin erhöht

Nach Sprengstofffund in Chemnitz

Auf den Berliner Flughäfen und Bahnhöfen sind am Samstag die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Nach einem Sprengstofffund in Chemnitz wird bundesweit nach einem 22-jährigen Syrer gefahndet. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass er sich in Berlin aufhalten könnte.