Linken-Fraktionschef Wolf bekommt eine Frau an die Seite

Mehr Arbeit in Dreierkoalition

Auf dem Weg in die Dreierkoalition prescht Linke-Landeschef Lederer mit einem neuen Vorschlag vor: Er will in der Fraktion eine Doppelspitze. Gesetzt ist der langjährige Fraktionschef Wolf. Als Co-Partner ist eine alte Bekannte im Gespräch.