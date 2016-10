"Mach' mit deinem Wahlzettel, was du willst!"

Trump oder Clinton? Etwa 219 Millionen US-Bürger sind zur Präsidentschaftswahl am 8. November aufgerufen. Doch nicht nur in den Staaten selbst wird gewählt – auch Tausende Amerikaner in Berlin dürfen ihre Stimme abgeben. Mark Allhoff ist einer davon.