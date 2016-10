Polizisten sollen zugeschlagen haben - Staatsanwaltschaft untersucht SEK-Einsatz in Flüchtlingsheim

12.10.16 | 19:54 Uhr

Anfang Oktober wird ein Geflüchteter in Ludwigsfelde erstochen - SEK-Polizisten nehmen den mutmaßlichen Täter kurz darauf in einer nahen Flüchtlingsunterkunft fest. Zeugen berichten, dass Beamte dabei unbeteiligte Jugendliche geschlagen und getreten haben sollen. Jetzt beschäftigen sich Staatsanwaltschaft und Innenausschuss mit den Vorwürfen.

Auf den ersten Blick schien alles korrekt verlaufen zu sein: Nachdem ein Mensch von einem anderen getötet wird, ermittelt die Polizei schnell den mutmaßlichen Täter und nimmt ihn kurz darauf fest. So meldete es die Brandenburger Polizeidirektion West am 2. Oktober, nachdem ein 18 Jahre alter, afghanischer Geflüchteter in der Nähe einer Unterkunft in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) erstochen worden war. Laut Zeugenaussagen soll sich der Mann mit einem 17-jährigen Flüchtling aus Gambia gestritten haben, dieser soll ihn dann getötet haben. Gegen 23.55 Uhr nehmen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) den Verdächtigen in dessen Wohnheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge fest und führen ihn ab. Inzwischen aber gibt es Hinweise darauf, dass dieser SEK-Einsatz eben nicht angemessen abgelaufen sein könnte: Beamte sollen Zeugen zufolge Unbeteiligte geschlagen und getreten haben. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten berichteten am Mittwoch zuerst über den Fall, auch nach Informationen von rbb|24 wurden Unbeteiligte bei dem Einsatz verletzt. Die Brandenburger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ein, die Grünen-Fraktion im Landtag will sich im Innenausschuss über den Polizeieinsatz berichten lassen.

Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich

Was feststeht: Eine Frau fand den 18-Jährigen am Abend des 2. Oktober schwerverletzt an einem Straßenrand und alarmierte Rettungskräfte - kurz darauf starb der Afghane im Krankenwagen an seinen Stichverletzungen. Das Opfer und der mutmaßlicher Täter kannten sich aus dem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Zeugen hatten die beiden an dem Tag bei einem Streit beobachtet - so geriet die Polizei schnell auf die Spur des 17-jährigen Gambiers. Weil die Polizisten vermuteten, dass der Mann noch das Tatmesser bei sich haben könnte, wurde ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Wie dessen Einsatz ablief, dazu gehen die Polizeimeldung und die Aussagen von Zeugen auseinander: Gegen 23 Uhr klingelte ein Polizist nach Informationen der "Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN)" auf der Suche nach dem Verdächtigen in der Unterkunft. Ein Betreuer habe ihn hereingelassen und ihm auf Nachfrage die Akte des Gesuchten übergeben. Der Beamte habe das SEK angekündigt und Fotos von der Akte via "Whatsapp" verschickt. Die schwer bewaffneten Einsatzkräfte postierten sich kurz darauf vor dem Zimmer des Gesuchten - außer diesem waren fünf unbeteiligte syrische Jugendliche im Raum. Die Polizisten warfen eine Blendgranate hinein, stürmten das Zimmer und nahmen den 17-jährigen Verdächtigen gegen null Uhr fest, so bestätigt es ein Zeuge rbb|24.



Heimleitung und Jugendministerium schalten sich ein

Dieser Zeuge sagte rbb|24 außerdem, dass ein Jugendlicher mit einem Gewehrkolben an den Kopf geschlagen worden sein soll, er wurde später mit blutender Stirn im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Andere der 14 bis 17 Jahre alten Syrer in dem Raum sollen in den Rücken, auf die Hand und gegen die Knie getreten worden sein. Betreuer brachten auch sie später ins Krankenhaus. Nach Informationen der "PNN" soll ein Beamter außerdem das Gewehr auf einen Jungen gerichtet und "Hände hoch" gerufen haben. Die Handys der Jugendlichen wurden bei dem Einsatz zerstört. Die Heimleitung wendete sich daraufhin an die Polizei und kritisierte das Ausmaß des Einsatzes, auch das zuständige Jugendministerium wurde aktiv - das Polizeipräsidium leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Beamte des SEK ein. Dieses müsse jetzt die Staatsanwaltschaft bewerten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Er betonte, angesichts der Einsatzlage - der Festnahme eines mutmaßlichen Gewalttäters in dem Heim - sei der Einsatz des SEK notwendig gewesen.

"Verdacht, dass das Agieren des SEK völlig unverhältnismäßig war"