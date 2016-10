Ein russischer Geheimdienst hat möglicherweise die Bundestagsabgeordnete Marieluise Beck bespitzelt. Das berichtet der in Bremen erscheinende " Weser-Kurier " in seiner Mittwochausgabe.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat der Politikerin dem Bericht zufolge in einem Schreiben die Attacke einer Hackergruppe namens Cozy Bear ("Kuschelbär") zugeordnet. Das BSI spricht in dem Brief an die Grünen-Abgeordnete von einer "Arbeitshypothese", "dass die Täter zum russischen Nachrichtendienst gehören oder von diesem gesteuert werden".