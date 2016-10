Rund 350 Muslime sind am Freitag erstmals in der Orangerie der Biosphäre in Potsdam zum Freitagsgebet zusammengekommen. Die Zahl der Teilnehmer war leicht niedriger als in den vergangenen Monaten, als sich meist 400 bis 500 Menschen an der viel zu kleinen Moschee am Gemeindezentrum in der Potsdamer Innenstadt versammelt hatten.

Weil über Monate viele Teilnehmer zum Beten auf die Straße ausweichen mussten, hatte die Stadt der Gemeinde die Orangerie als Ausweichquartier über den Winter angeboten. Zumindest bis zum kommenden Frühjahr hätte die Al-Farouk-Gemeinde damit eine neue Heimstätte für das Freitagsgebet, hatte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) erklärt.