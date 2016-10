"Abstrakt hoch" ist laut Sicherheitsbehörden die Terrorgefahr in Brandenburg. Das Land gilt als Rückzugsort für islamistische Extremisten. Rund 80 beobachtet der Verfassungsschutz, mehr als 50 von ihnen gelten als gewaltbereit. In wenigen Tagen nimmt das neue Anti-Terror-Dezernat seine Arbeit auf. Von Anne Demmer

20 Mitarbeiter sollen für das neue Anti-Terror-Dezernat in Zukunft arbeiten und Thorsten Schmidt wird voraussichtlich diese Einheit leiten. Seine Bewerbung jedenfalls liegt in der Personalabteilung des Landeskriminalamts in Eberswalde.

Seit mehr als einem Jahr bereits ermittelt der 53-Jährige Kriminalbeamte gegen islamistische Extremisten in Brandenburg. In seiner neuen Arbeit würde er dann das fortsetzen, was er jetzt schon täglich macht: Hinweisen zu mutmaßlichen islamistischen Extremisten nachgehen. Schmidt betont, dass es hier zwar einen gewissen Ermittlungsdruck gebe, doch dürfe dies nicht dazu führen, dass die Ermittler leichtfertig arbeiten: "Es passiert in der Woche nicht nur einmal, sondern zwei oder drei Mal, dass es für die Ermittler heißt: 'Hier muss ich wirklich gleich alle Register ziehen und muss sofort prüfen.'" So lauten die Anforderungen des LKA für den Job auch, flexibel zu sein - feste Arbeitszeiten gibt es hier nicht.