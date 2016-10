Beim NSU-Prozess vor dem Münchner Landgericht hat die Angeklagte Beate Zschäpe bestritten, mit Komplizen im Jahr 2000 ein mögliches Anschlagsziel ausgespäht zu haben. Ein ehemaliger Berliner Wachpolizist hatte angegeben, Zschäpe im Mai 2000 zusammen mit ihrem mutmaßlichen Komplizen Uwe Mundlos in der Nähe einer Synagoge beobachtet zu haben. Zschäpe dazu in einer Erklärung, die ihr Anwalt Mathias Grasel am Mittwoch vor Gericht verlas: "Ich kenne keine Synagoge in Berlin."

Der ehemalige Objektschützer will Zschäpe und Mundlos am 7. Mai 2000 in einem Café unmittelbar an der Synagoge in der Rykestraße (Prenzlauer Berg) beobachtet haben. Die beiden sollen in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau mit zwei Kindern gewesen sein. Der Rechtsanwalt Yavuz Narin, der im NSU-Prozess Angehörige eines ermordeten Griechen vertritt, hat den Polizisten als Zeugen benannt. Er sollte am Mittwoch noch aussagen.

Zuletzt gab es Spekulationen, dass der NSU auch den jüdischen Friedhof an der Berliner Heerstraße im Visier hatte. Sie stützen sich auf eine Adressliste, die im Bauschutt der von Zschäpe angezündeten Wohnung in Zwickau gefunden wurde.