Zschäpe und Mundlos - NSU-Terroristen sollen Synagoge in Berlin ausgespäht haben

06.10.16 | 14:14 Uhr

Die rechte NSU-Terrorzelle hatte möglicherweise auch einen Anschlag in Berlin ins Auge gefasst. In der Rykestraße wurden Beate Zschäpe und Uwe Mundlos im Mai 2000 von einem Polizisten in der Nähe der Synagoge beobachtet, wie der "Tagesspiegel" berichtet.

Ein Berliner Polizist soll die mutmaßlichen Rechtsterroristen Beate Zschäpe und Uwe Mundlos im Mai 2000 in der Nähe der Synagoge in der Rykestraße (Prenzlauer Berg) beobachtet haben. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf einen Beweisantrag des Rechtsanwalts Yavuz Narin im NSU-Prozess. Der Anwalt geht davon aus, dass Zschäpe und Mundlos die Synagoge ausspähen wollten, um einen Anschlag zu verüben.

Polizist war beim Objektschutz eingesetzt

Narin, der in dem Prozess Angehörige eines vom NSU erschossenen Griechen vertritt, hat den Polizisten als Zeugen benannt. Er war damals für den Objektschutz der Synagoge eingesetzt. Laut Beweisantrag fielen dem Beamten vor einem nahegelegenen Lokal Beate Zschäpe und Uwe Mundlos auf. Sie sollen sich in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau mit zwei Kindern befunden haben. Die Personen hätten an einem Tisch gesessen und seien mit einem Stadtplan beschäftigt gewesen. Später beobachtete der Polizist erneut Zschäpe und Mundlos in der Nähe des jüdischen Gotteshauses.

Zschäpe und Mundlos auf Fotos erkannt