Zehn Tage nach der US-Präsidentschaftswahl - Obama kommt noch einmal als Präsident nach Berlin

25.10.16 | 17:52 Uhr

Berlin wird so eine Art Klammer um seine Präsidentschaft: US-Präsident Barack Obama kommt im November noch einmal in die Hauptstadt. Bereits im Wahlkampf für seine erste Amtszeit war der Demokrat im Sommer 2008 nach Berlin gereist und hatte das Publikum an der Siegessäule mit seinen Worten begeistert.

US-Präsident Barack Obama wird überraschend noch einmal Deutschland besuchen. Das Weiße Haus teilte am Dienstag in Washington mit, der scheidende Präsident werde am 16. November aus Athen nach Berlin kommen und am 18. November zu einem Gipfel ins peruanische Lima weiterreisen.

Die genauen Daten wurden zunächst noch nicht mitgeteilt, klar sei allerdings, dass sich Obama am 17. und 18. November in Deutschland aufhalten werde.



Hier wolle er bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre "enge Zusammenarbeit" der vergangenen Jahre Revue passieren lassen, hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses. Zudem gehe es unter anderem um die gemeinsamen Bemühungen Deutschlands und der USA um ein Ende der Konflikte in Syrien und in der Ukraine.

Noch im Amt bis Januar 2017

Obama war zuletzt im April in Deutschland, damals hatte er die Hannover Messe besucht und in einer Rede ein flammendes Plädoyer für ein geeintes Europa gehalten.



Für sehr euphorische Reaktionen hatte Obamas erster Auftritt in Berlin vor acht Jahren gesorgt. Damals war er im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft nach Deutschland gereist und hatte mit seiner Rede an der Siegessäule tausende Zuschauer begeistert. Zwei Monate später feierte der Demokrat dann seinen Wahlsieg und wurde im Januar 2009 als erster Schwarzer in der US-Geschichte als Präsident vereidigt.



In den USA wird am 8. November ein neuer Präsident gewählt. Vereidigt wird das neugewählte Staatsoberhaupt dann aber erst am 20. Januar 2017. Zu diesem "Inauguration Day" verlässt Barack Obama das Weiße Haus.

Obamas erster Berlin-Besuch