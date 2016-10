Offener Brief von Michael Garmer - CDU-Abgeordneter findet eigene Partei undemokratisch

05.10.16 | 09:20 Uhr

Der scheidende Unionsabgeordnete Michael Garmer hat einen offenen Brief an die Mitglieder seiner Partei geschrieben - mit deutlichen Worten. Er spricht von einem Mangel an "innerparteilicher Demokratie" und hält Staatssekretäre und Stadträte vielfach für nicht qualifiziert genug.



Wunden lecken bei der CDU Berlin. Michael Garmer wird nicht mehr im Abgeordnetenhaus sitzen und kann anscheinend Dampf ablassen. Deshalb hat er einen offenen Brief mit der Überschrift "Aufbruch 21" an die Mitglieder seiner Partei geschrieben, der kein gutes Haar an der Berliner CDU-Führungsspitze lässt.

Kandidaten gegen den Willen der Mitglieder gesetzt

Wie mehrere Zeitungen berichten, fordert er darin umfassende Reformen. Die Berliner CDU leide unter einem "eklatanten Mangel an innerparteilicher Demokratie", heißt es weiter. Anders als in den anderen CDU-Landesverbänden hätten die in einem Wahlkreis wohnenden Mitglieder keinen direkten Einfluss auf die Nominierung des örtlichen Direktkandidaten für das Abgeordnetenhaus. Nur der Kreisverband Pankow lasse die Mitglieder vor Ort mitreden.

Die Kandidaten werden demnach von der nächsthöheren Bezirksebene eingesetzt, manchmal gegen den "erklärten Willen der örtlichen Parteimitglieder". Garmer stellt im Brief die Frage, ob dies mit dem Verfassungsgebot der innerparteilichen Demokratie überhaupt vereinbar sei.



Mehr zum Thema Nach Wahldebakel in Berlin - CDU beginnt vorsichtige Debatte über Henkels Zukunft 17,6 Prozent der Berliner Wähler stimmten am Sonntag für die CDU - so wenig wie noch nie bei einer Abgeordnetenhauswahl. Spitzenkandidat Frank Henkel gab sich am Wahlabend trotzig: Die Arbeitsbilanz sei gut, er trete nicht zurück. Doch der eine oder andere in der CDU macht sich Gedanken über die "Aufstellung".

Führungskräfte können kaum Wahlen gewinnen

"Hintergrund dieser wenig demokratischen Strukturen ist der Wunsch unserer Funktionäre nach einer möglichst ungestörten langfristigen Karriereentwicklung, ohne lästigen Einfluss der einfachen Mitglieder", zitiert die Berliner Morgenpost und der Tagesspiegel aus dem Brief. Das Ergebnis seien Führungskräfte an der Spitze der CDU, die kaum Wahlen gewinnen könnten. Nicht einmal in den Jahren der Regierungsverantwortung sei es der Partei gelungen, ihre Wähler zu überzeugen. Die fragwürdige Personalauswahl setzt sich nach Meinung von Garmer in der Verwaltungsebene fort. "Dies führt zu einem flächendeckenden Führungsversagen auf der Ebene der Staatssekretäre und Stadträte", schreibt er den Presseberichten zufolge wörtlich. Sie seien nicht ausreichend qualifiziert und hätten zu wenig Erfahrung. Konkrete Namen nennt Garmer demnach nicht.

Zweiteilung in Senats- und Bezirksverwaltung lähmt die Stadt

Seine Einschätzung der Berliner Union wolle er nicht als Pauschal-Kritik an Innensenator und CDU-Landeschef Frank Henkel verstanden wissen. Er sagte der Berliner Morgenpost: "Das würde zu kurz greifen." Die strukturellen Probleme Berlins seien tiefgreifender, als es sich die CDU selbst eingestehen habe, schreibt Garmer in seinem offenen Brief. Der ehemalige Abgeordnete fordert eine Reform der Verwaltung. Das größte strukturelle Problem Berlins sei die Zweiteilung in Senats- und Bezirksverwaltungen. Dort würden zu viele Köche den Brei verderben. Die komplizierte Zweistufigkeit der Verwaltung behindere das Arbeiten und diene Union und auch SPD zur Ämterversorgung und zum Karrieremachen, stellt Garmer fest. "Politik wird vielfach nur simuliert", schreibt er weiter. Garemr schlägt eine Änderung nach dem Hamburger Modell vor, bei dem es Bezirksrathäuser gibt, die von der Hauptverwaltung zentral geführt würden. So funktioniere die Verwaltung einer Großstadt.

Garmer war von 2011 bis 2016 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Er war Direktkandidat des Wahlkreises Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) und hatte ihn auch gewonnen. Bei diesjährigen wurde er von der CDU nicht wieder als Direktkandidat aufgestellt. Stattdessen trat Lukas Krieger in Schmargendorf an, der aber gegen seinen SPD-Kontrahenten Florian Dörstelmann verlor.