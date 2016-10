Gegen Gentrifizierung, die Verdrängung von Clubs und Subkultur: Tausende Menschen haben am Samstag an der "Fuckparade" in Berlin teilgenommen. Die Strecke der Demo, die vor fast 20 Jahren als "Hateparade" ins Leben gerufen wurde, führte dabei in diesem Jahr an einem Ort mit Konfliktpotenzial vorbei: an der Rigaer Straße.