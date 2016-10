Brandenburg will seine Beziehungen nach Polen weiter ausbauen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird dazu am 24. Oktober nach Breslau (Wroclaw) fahren, um eine Gemeinsame

Absichtserklärung zwischen dem Land und der Woiwodschaft Niederschlesien zu unterschreiben, wie die Staatskanzlei am Sonntag in Potsdam ankündigte.



Auch im Bereich Wirtschaft wollen sich Akteure stärker vernetzen: Geplant ist am 21. Oktober bei einem Wirtschaftsforum in Zielona Gora die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Arbeitgeberverband Lebuser Land, dem polnische Unternehmen angehören, und dem Unternehmerverband Berlin-Brandenburg.