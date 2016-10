Die als "Polit-Putze" bekannt gewordene Aktivistin Irmela Mensah-Schramm ist fälschlicherweise der Beleidigung bei der Dresdner Pegida-Demo am vergangenen Sonntag beschuldigt worden. Die Polizei in Dresden spricht nun von einem Irrtum. Die Aktivistin hatte sich schon Sorgen gemacht - wegen ihrer Bewährung.

Eine ältere Frau beleidigt bei der Pegida-Demonstration am vergangenen Sonntag in Dresden die persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, Dirk Hilbert. Verdächtigt wird zunächst die Berliner Menschenrechtsaktivistin Irmela Mensah-Schramm, die als "Polit-Putze" bekannt geworden ist. Das berichtet der Tagesspiegel am Samstag . Demnach ist sich Mensah-Schramm keiner Schuld bewusst, macht sich aber Sorgen, weil sie auf Bewährung ist.

Die Dresdner Polizei habe sie am vergangenen Sonntag aber auch einer Straftat beschuldigt. "Zwei Beamte zeigten mir ein Foto, auf dem eine rauchende Frau mit Sonnenbrille zu sehen war", wird Mensah-Schramm zitiert. Man habe ihr gesagt, dass sie das sei, und man müsse ihre Personalien für eine Anzeigen aufnehmen. Der Vorwurf: "Ich hätte am 2. Oktober die persönliche Referentin des Dresdner Oberbürgermeisters beleidigt. Dabei kenne ich die Frau gar nicht", sagte die Aktivistin der Zeitung.

Die 70-jährige Berliner Menschenrechtsaktivistin Mensah-Schramm zieht seit 30 Jahren in ganz Deutschland gegen rechte Graffiti und Aufkleber zu Felde. Sie nennt sich deshalb selbst "Polit-Putze". Zuletzt hatte sie in einer Zehlendorfer Unterführung den Schriftzug "Merkel muss weg" mit rosa Farbe in "Merke!Hass weg!" übersprüht und zwei kleine Herzchen ergänzt. Dafür kassierte sie eine Anzeige der Polizei wegen Sachbeschädigung.

Anfang Oktober erhielt sie vor dem Berliner Kammergericht einen Strafbefehl: Falls sie solche Aktionen innerhalb eines Jahres wiederholt, muss sie bis zu 1.800 Euro Geldbuße zahlen. "Der Richter hätte das Verfahren am liebsten wegen geringer Schuld eingestellt, aber die Staatsanwältin hat nicht zugestimmt", sagte Lisa Jani, Sprecherin der Kammergerichts. Der Schuldspruch sei so milde wie möglich ausgefallen. Mensah-Schramm kündigte anschließend an, in Berufung gehen zu wollen und sagte: "Ich mache natürlich weiter."