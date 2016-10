Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt hat der Gewerkschaft der Polizei (GdP) widersprochen, derzufolge sich der personelle Engpass in der Hauptstadt immer weiter verschärft. Berlin werde bis 2019 nicht weniger, sondern 840 Polizisten mehr haben, sagte Kandt am Dienstag in der rbb-Abendschau. "Wir haben schon jetzt einen deutlichen Aufwuchs und werden ihn auch in den nächsten Jahren haben."

Die GdP hatte vorgerechnet, dass in den nächsten drei Jahren fast 2.400 Kollegen aus dem Dienst ausscheiden und nicht einmal 2.200 Auszubildende nachfolgen. Diese Lücke sei nicht zu schließen, so die Gewerkschaft.