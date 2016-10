Ging er vielleicht nur von einer Ruhestörung - und somit einer Ordnugswidrigkeit – aus? Oder hat der Schwedter Polizist ganz bewusst ignoriert, dass die angetrunkene Gruppe Fussballer dort "Heil Hitler" gerufen haben soll? Das ist ein himmelweiter Unterschied: Das Verwenden verfassungswidriger Zeichen oder Parolen wird strafrechtlich verfolgt - und normalerweise ist die Polizei in Brandenburg diesbezüglich sehr strikt, wie auch Torsten Lowitsch, Staatsanwalt am Schwedter Amtsgericht, am Donnerstag betonte. Er gehe davon aus, dass der Polizeikommissar auf Streife eine besondere Motivation hatte, auf dem rechten Auge blind zu sein. "Die Anklage geht davon aus, dass der Beamte aus einer inneren Überzeugung heraus gehandelt hat", sagte Lowitsch dem rbb am Donnerstag. Und das nicht ohne Grund, denn "es gibt Vorfälle in der Vergangenheit, die derartige Rückschlüsse begründet zulassen", so Lowitsch weiter.

So war der Polizist, der damals noch Kommissar beim LKA war, vor zehn Jahren auf Neonazi-Demos in Halbe und Seelow mitmarschiert - sogenanntes Heldengedenken für Soldaten und Treffpunkt der Naziszene aus ganz Deutschland. In der Verhandlung am Donnerstag hat er das auch nicht abgestritten. Damals war er dafür diszplinarisch verwarnt worden, als Beamter habe er dem Ansehen der Polizei geschadet.



Doch die Richterin wollte ihm am Donnerstag keine nachgewiesenermaßen rechte Gesinnung attestieren. Wohl aber habe er in dem konkreten Fall vor der Turnhalle eine Strafverfolgung der angezeigten Gruppe verhindert. Das Urteil: Schuldig, wenn auch mit einer geringen Schuldschwere, so die Richterin. Eine Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts - mit zweijähriger Bewährungsfrist.



Der Staatsanwalt hatte ein Jahr Gefängnis auf Bewährung; der Verteidiger Freispruch gefordert. Beide überlegen noch, ob sie Berufung einlegen. Eine Woche habe man nun zum Nachdenken Zeit.