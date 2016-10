Bürgerwünsche zu öffentlichen Geldern - Potsdamer geben alles für den Mercure-Erhalt

14.10.16 | 06:24 Uhr

Zwei Monate lang konnten die Potsdamer Vorschläge machen, wohin die öffentlichen Gelder im nächsten Haushalt fließen sollen. Jetzt legte die Stadt das Ergebnis des Bürgerhaushalts vor: Mehr gibt es für Kitas, nix gibt's für die Garnisonkirche - und für den Abriss des Hotels Mercure schon gar nicht.

Kein öffentliches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, kein öffentliches Geld für einen Abriss des Hotels Mercure - das sind die beiden wichtigsten Forderungen der Potsdamer im sogenannten Bürgerhaushalt 2017. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Per Post und Internet hatten die Bürger zwei Monate lang Vorschläge für die städtische Finanzplanung machen können. Die 20 Punkte, die die meisten Stimmen bekamen, werden nun am 2. November der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Sie sollen in die Diskussionsprozesses über den nächsten Stadthaushalt eingehen; über sie wird auch abgestimmt.



Infos im Netz Vollständiges Ergebnis der Abstimmung Diese Vorschläge für den Potsdamer Bürgerhaushalt 2017 bekamen die meisten Stimmen.



Lieber sanieren als abreißen

Die meisten Punkte bekamen demnach Forderungen zur Stadtentwicklung. 14.190 Punkte sammelte die Forderung "Kein öffentliches Geld für den Abriss des Hotels Mercure" ein. Viele Punkte gab es auch für die Ansage "Keine städtischen Mittel für den Aufbau der Garnisonkirche", die 11.716 Punkte bekam.



Grundsätzlich wollen viele Potsdamer in Sachen Stadtgestaltung eher den Status quo erhalten: So forderten viele Bürger, Gebäude in der Innenstadt - wie Fachhochschule, Minsk und andere - sollten saniert, statt abgerissen werden (10.044 Punkte). Deutlich weniger sind für eine Neugestaltung der Potsdamer Mitte anhand des historischen Stadtgrundrisses (6.090 Punkte).

Bürger wollen Hundehalter stärker zur Kasse bitten

In Sachen Bauen und Sanieren meldeten die Potsdamer noch weitere Wünsche an: Sie fordern mehr Radwege (12.868 Punkte), den Erhalt der Biosphäre (8.697 Punkte) und die Instandsetzung eines Sportplatzes in der Waldstadt (5.526 Punkte).



Die Bürger machten sich aber auch Gedanken darüber, wie Geld für diese ganzen Maßnahmen in die Stadtkasse kommt: So sollten nach ihrem Willen die Hundesteuer angehoben werden (6.030 Punkte), ebenso die Gebühren für Feuerwerke (4.109 Punkte). Gespart werden soll zudem an Mitteln für die Fraktionen in der SVV (4.432 Punkte).



Städtisches Geld ausgeben wollen die Bürger hingegen für einen Tierheimneubau (6.698 Punkte), Kitas und Schulhorte (Gebührenanpassung 5.952 Punkte, mehr Kitapersonal 5.803 Punkte und bessere Betreuung für Kinder mit Behinderung 1.982 Punkte).



Deutlich mehr Teilnehmer am Bürgerhaushalt