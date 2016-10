Die Stadt Potsdam passt ihren Schulentwicklungsplan dem rasanten Bevölkerungswachstum an. Wie die Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, soll die in Waldstadt Süd geplante weiterführende Schule nun sechszügig (sechs Klassen pro Jahrgang) statt dreizügig werden. Die Schule soll direkt am Bahnhof Rehbrücke entstehen.

In Babelsberg zeichnet sich ein höherer Bedarf an Grundschulplätzen ab. Dort soll eine dreizügige Grundschule gebaut werden - wo genau, ist noch unklar.