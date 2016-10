Eine Stichwahl soll am Sonntag die Entscheidung über das Landratsamt in Potsdam-Mittelmark bringen. Amtsinhaber Wolfgang Blasig (SPD) tritt dabei gegen Franz-Herbert Schäfer von der CDU an. Entscheidend wird auch sein, wie viele Bürger zur Wahl gehen.

Der amtierende Landrat von Potsdam-Mittelmark, Wolfgang Blasig (SPD), tritt am Sonntag in einer Stichwahl um den Landratsposten gegen Franz-Herbert Schäfer von der CDU an. Im ersten Wahlgang am 25. September hatte keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit erreicht. Für Blasig hatten gut 45 Prozent der Wahlberechtigten gestimmt, für seinen Herausforderer etwas mehr als 21 Prozent.

Blasig hofft nun auf eine gute Wahlbeteiligung bei der Stichwahl. Auch dort muss ein Quorum erfüllt werden. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat - und für den mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten stimmen. Gut 178.000 Personen sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark wahlberechtigt. Sollte keiner der Kandidaten auf die nötige Stimmenzahl kommen, entscheidet der Kreistag über den neuen Landrat.