Laut Anklage hatte Jürgens, der zwischen 2004 und 2014 für die Linkspartei im Potsdamer Landtag saß, Erkner und später Beeskow (beide Oder-Spree) als Hauptwohnsitz angegeben. Tatsächlich habe er hauptsächlich in Berlin und Potsdam gewohnt. Von der Landtagsverwaltung habe er sich aber knapp 70.000 Euro an Fahrtkosten erstatten lassen. Zudem habe er für eine Zweitwohnung in Potsdam Zuschüsse in Höhe von 17.000 Euro kassiert, obwohl er dort nicht lebte, sondern ein Mitarbeiter.

Sollten die Vorwürfe zutreffen und Jürgens gar nicht hauptsächlich in Oder-Spree gewohnt haben, hätte er dort auch nicht zur Kreistagswahl antreten und nicht Abgeordneter im Kreistag sein dürfen. Das betrifft die Jahre 2008 bis 2014. Daher geht es in dem Verfahren auch um Wahlbetrug.