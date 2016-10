Es war knapp, aber er soll auch künftig Parlamentspräsident des Berliner Abgeordnetenhaus bleiben: Die SPD-Fraktion nominierte am Dienstag erneut Ralf Wieland für das ranghöchste Amt.

Ralf Wieland soll Parlamentspräsident im Berliner Abgeordnetenhaus bleiben. Die SPD-Fraktion hat den 59-Jährigen am Dienstag erneut für das protokollarisch ranghöchste Amt nominiert. Wieland setzte sich - wie auch vor fünf Jahren - mit knapper Mehrheit gegen die langjährige Abgeordnete und ehemalige Staatssekretärin Iris Spranger durch. Spranger erhielt 17, Wieland 20 Stimmen, eine Stimme war ungültig. Seit 17 Jahren sitzt Wieland für die SPD im Parlament. Er freue sich über die Nominierung und wolle neben einer guten Organisation des Sechs-Parteien-Parlaments auch für mehr politische Jugendarbeit sorgen, sagte er.

Nach der Abstimmung der SPD-Fraktion muss Wieland am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses im Amt bestätigt werden. Dafür wird die absolute Mehrheit benötigt.



Als Vize-Präsidenten werden am Donnerstag Cornelia Seibeld (CDU) und Manuela Schmidt (Linke) kandidieren. Am 18. September war ein neues Landesparlament gewählt worden.