Kreisgebietsreform in Brandenburg - Vorschlag zur Landkreis-Aufteilung stößt auf Widerstand

05.10.16 | 18:43 Uhr

In neun Landkreise plus Potsdam will die rot-rote Landesregierung Brandenburg aufteilen. Kommunalpolitiker zeigen sich wenig begeistert. Kritisiert wird nicht nur der geplante "Superlandkreis" in der Lausitz.

Die Pläne der rot-roten Landesregierung zur Neuaufteilung der Landkreise in Brandenburg haben am Mittwoch neue Kritik bei Kommunalpolitikern ausgelöst. Siegurd Heintze (CDU), Landrat in Oberspreewald-Lausitz, sagte dem rbb zur beabsichtigten Gründung eines Super-Landkreises in der Lausitz: "Sparen wird man bei einem solch großen Gebilde auf keinen Fall." Es werde eine Zentralität für die Stadt Cottbus geben, die vieles an sich heranziehen werde. "Das wird Unfrieden im ländlichen Raum stiften über Jahre und Jahrzehnte hinweg, und das ist für mich eigentlich das größte Problem."

Kritik auch aus anderen Landkreisen

Der uckermärkische CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen sagte dem rbb, von einer Zusammenlegung der Landkreise Barnim und Uckermark würden beide nicht profitieren - "weil es ein Ungleichgewicht ist zwischen völlig verschiedenen Landkreisen". Beide zusammenzulegen, "Arm und Reich", davon würden beide nicht partizipieren. Zur Fusion mit Teltow-Fläming sagte der Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD): "Ich hätte den Kreis gerne weiter allein gesehen, denn wir haben eine unwahrscheinliche Entwicklung vor uns. Die gilt es nicht nur zu verwalten, die gilt es zu dynamisieren." Gegen die beabsichtigte Einkreisung von Frankfurt (Oder) durch den Landkreis Oder-Spree meldete Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) Bedenken an. "Nach wie vor werden alle Argumente, auch von Fachleuten und Experten, total ignoriert." Bisher sei nicht bewiesen, dass man mit der Reform tatsächlich Geld einsparen könne.



Vorschläge nicht in Stein gemeißelt

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) nannte die am Mittwoch auf den Tisch gelegten Vorschläge "nicht in Stein gemeißelt". "Wir reden hier nicht über beschlossene Sachen", betonte Schröter in Potsdam. Sein Vorschlag sei jedoch bereits mit dem Finanzministerium abgesprochen. Für die Linkspartei erklärte der Fraktionsvorsitzende Ralf Christoffers, mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag würden Kräfte und Ressourcen gebündelt. Die Neugliederung von Landkreisen sei mit einer entsprechenden Aufgabenverteilung zwischen dem Land und den Gebietskörperschaften weiter zu entwickeln.



Amt Beetzsee soll von PM abgeschnitten werden und ans Havelland gehen. Damit verstößt #RotRot gegen nächsten eigenen Grundsatz #Kreisreform — CDU Fraktion BB (@CDUFraktionBRB) 5. Oktober 2016